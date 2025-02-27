Центробанк отложил широкое внедрение цифрового рубля

Банк России планирует перейти к более широкому внедрению цифрового рубля позже запланированной даты. Об этом рассказала в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Ранее широкое внедрение цифрового рубля в России планировалось начать с 1 июля 2025 года. Такой срок называл президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось. После того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов", – сказала Набиуллина на ежегодной встрече с руководством Центробанка, организованной Ассоциацией банков России.