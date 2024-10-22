До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы. Такой прогноз в комментарии РИА Новости Крым дала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.

От бананов до икры

"Самый большой рост ожидаем на бананы и красную икру. Если говорить про товары социальной группы, к сожалению, тут тоже будет рост в силу ряда объективных причин: инфляция, повышение ключевой ставки, логистика и так далее. Но этот рост будет сдерживаться государственным регулированием", – говорит Вершицкая.

В частности, до конца года из-за экспортных сложностей следует ожидать роста стоимости бананов на 15-20%, сливочного масла – на 7-12% – из-за подорожания сырья, которое, в основном, закупают на материке, повышения цены на упаковку. На 3-7% подорожает красная и белая рыба, полагает эксперт. Также традиционно в рост пойдет цена на главный новогодний деликатес – красную икру: в октябре закончилась путина, и цены уже выросли примерно на 25%, ближе к зимним праздникам можно ожидать повышение цены еще до 15%, считает она.