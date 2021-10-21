Ценят природу и историю: в Крыму составили портрет туриста

В Крым любят приезжать ценители познавательного туризма и любители природы полуострова. Как правило, это семейные пары с одним – двумя детьми, стремящиеся провести отпуск на морском берегу. Такой портрет крымского туриста получился у группы студентов и преподавателей Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова.

Во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе директор университета, доктор экономических наук Дмитрий Нехайчук пояснил, что положительные и негативные отзывы об отдыхе на полуострове разделились почти поровну. При этом респонденты высоко отзывались об объектах турпоказа, природе и климате полуострова. А вот качество сервиса и цены зачастую вызывали недовольство.