Водоснабжение низинных районов Евпатории будет восстановлено уже к 20-21 часу вторника. Об этом рассказал директор "Воды Крыма" Максим Новик на совещании в главой администрации Александром Юрьевым.

Глава предприятия подчеркнул, что за первую половину дня специалисты "Воды Крыма" наполнили резервуары чистой воды. В 15:30 вода начала самотеком наполнять водоводы. По его оценке, ситуация к данному часу достаточно уверенная и стабильная.

"Предполагаем, что ближе к 20-21 часам вечера абоненты низинных районов Евпатории получат воду", – сказал Новик.