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Новости Крыма

Часть Евпатории получит воду в ближайшие часы – "Вода Крыма"

22 мая 2024, 11:04Общество

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Водоснабжение низинных районов Евпатории будет восстановлено уже к 20-21 часу вторника. Об этом рассказал директор "Воды Крыма" Максим Новик на совещании в главой администрации Александром Юрьевым.

Глава предприятия подчеркнул, что за первую половину дня специалисты "Воды Крыма" наполнили резервуары чистой воды. В 15:30 вода начала самотеком наполнять водоводы. По его оценке, ситуация к данному часу достаточно уверенная и стабильная.

"Предполагаем, что ближе к 20-21 часам вечера абоненты низинных районов Евпатории получат воду", – сказал Новик.

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