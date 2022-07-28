В ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов до вечера не будет воды, информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".

По данным предприятия, в первой половине дня воды не будет в Симферополе по улицам Рубцова, Федотова, Буденного, до 15 часов – по улице и в переулке Туристов, в переулке Крутом, по улице Западной и Станционной, до 17.00 – по улицам Козлова, Московской, Садовой, Репина, Красной, Чонгарской, Куйбышева, до 18.00 – в микрорайоне Каменка.

В Феодосийском поселке Коктебель до пяти часов вечера без воды улицы Стамова, Десантников, Победы, Набережная, Айвазовского, Мичурина, Королева.