Новости Крыма

Часть Крыма осталась без воды – адреса и сроки подключения

05 августа 2022, 15:22Общество

3

В пятницу в ряде населенных пунктов Крыма из-за ремонтов и повреждений на сетях не будет воды, информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

По данным компании, до 15 часов ограничено водоснабжение симферопольского села Давыдовка.

Из-за повреждения на сетях до 15.00 воды также не будет в Феодосии по проспекту Айвазовского и по улице Горького, 2-6. В феодосийском поселке Курортное до вечера ремонтируют насосное оборудование, в этой связи без подачи ресурса остаются улицы Курортная, Прибрежная, улица Кара-Даг, в Щебетовке из-за повреждения водовода улица Первомайская.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх