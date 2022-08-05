В пятницу в ряде населенных пунктов Крыма из-за ремонтов и повреждений на сетях не будет воды, информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

По данным компании, до 15 часов ограничено водоснабжение симферопольского села Давыдовка.

Из-за повреждения на сетях до 15.00 воды также не будет в Феодосии по проспекту Айвазовского и по улице Горького, 2-6. В феодосийском поселке Курортное до вечера ремонтируют насосное оборудование, в этой связи без подачи ресурса остаются улицы Курортная, Прибрежная, улица Кара-Даг, в Щебетовке из-за повреждения водовода улица Первомайская.