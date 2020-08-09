Часть крымской столицы и Симферопольского района останутся без света

Из-за проведения плановых капитальных ремонтов электрооборудования некоторые улицы Симферополя и села вблизи крымской столицы в понедельник останутся без света. Об этом информирует ГУП "Крымэнерго".

"В период с 8 до 17 часов будут происходить отключения электроснабжения. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии", – рассказали на госпредприятии.

Жители участков улиц Герцена, Гоголя, Дзюбанова, Спера, Джанкойской, Ларионова, Ракетной, и Мелитопольской до вечера 10 августа останутся без электричества. В Симферопольском районе будет проводится техобслуживание оборудования в селе Дубки на улицах Кичкине, Гаспринского и Бахтлы, в селе Укромное на улицах Мира, Дегтяря и Степной, в селе Каштановое на улицах Садовая, Грибоедова, Богданова и в ФСН "Каштан", в селе Живописное в садовых товариществах "Дружба", "Факел" и "Труд", а также в Мирном на улице Белова и СОТ "Дзержинец".