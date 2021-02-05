Новости Крыма

Часть пригорода Симферополя осталась без воды на несколько дней

05 февраля 2021, 11:51Общество

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В нескольких микрорайонах на окраине Симферополя и дачных поселках в пригороде крымской столицы отключено водоснабжение из-за подготовки к запуску магистрального трубопровода. Об этом проинформировали в ГУП "Вода Крыма".

"В связи с производством работ по переорганизации системы водоснабжения и подготовке к запуску магистрального трубопровода 5 и 6 февраля 2021 года ограничено водоснабжение микрорайонов Белое 1, 2, 3, 4, 5 и Хошкельды, сел Ана-Юрт, Акрополис поселка Айкован, СПК "Юбилейный", "Дачник", "Садовод", – уточняется в сообщении.

На время ввода ограничений водоснабжения организован подвоз питьевой воды. Кроме того, в данных микрорайонах и селах имеются запасы воды в накопительных емкостях. Эту воду рекомендовано использовать в качестве технической.

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