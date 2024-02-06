Часть Севастополя и пригород в среду останутся без света

Севастополь и семь пригородных населенных пунктов в среду останутся без электроснабжения из-за работ по устранению дефектов на оборудовании, передает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".

По данным предприятия, с 9:00 до 17:00 полуторачасовые отключения пройдут в селе Тыловое на улицах Лазурная, Склонная, Ясная, Водопроводная.

В это же время отключения запланированы в Орлином. Без света останутся жители улиц Каштановая, Коцюбы, Молодежная, Предгорная, Механизаторов, Благодатная, КСП "Красный Октябрь".