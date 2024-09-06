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Новости Крыма

Часть Севастополя обесточена из-за аварии на сетях

06 сентября 2024, 10:47Общество

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В Севастополе утром в пятницу обесточена часть города на Северной стороне в связи с технологическим нарушением на электросетях. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".

"В 09:38 6 сентября произошло технологическое нарушение в электрических сетях. Обесточены потребители частично Северной стороны – село Андреевка, Кача, поселок Солнечный", – говорится в сообщении.

Оперативно-выездная бригада уже направлена на ликвидацию технологического нарушения, отметили на предприятии.

Кроме того, в городе проходят плановые отключения. Без света в течение дня останутся жители более чем 40 улиц.

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