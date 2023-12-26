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Новости Крыма

Часть Севастополя останется без света

26 декабря 2023, 14:16Общество

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С 26 декабря в течение четырех дней в Севастополе по ряду адресов будут временно отключать свет. Об этом рассказали в "Севастопольэнерго".

"В связи с производством неотложных работ в сетях, связанных с улучшением качества электроснабжения, будет прекращена подача электроэнергии", – уточнили причину на предприятии.

26 декабря с 09:00 до 17:00 на час-полтора будут отключать свет у абонентов по следующим адресам: Юхарина балка, 6, 274, 13, СНТ "Маяк-1", 97, СТ "Кипарис", 30-А, 35 ,9, СТ "Ветерок", 956, СТ "Морское", 12, ул. Композитора Боголепова, 22-б, 22-а, 12, 20, 24, 36, 40, 44-46, 37-А, 35-37, ул. Геннадия Черкашина, 10-12, 24, 30-32, 36-42, 1106, 3-А, 3-5, 15, 87, туп. Хвойный, 4-6, 5, ул. Григория Поженяна, 12-16, 22, 1, 17-19, 23-25, 31, ул. Эдуарда Асадова, 12, 20-28, 9, 21, пер. 1-й Хвойный, 4-8, 12, 16-18, 3, ул. Камышовое шоссе, 642, 652, 684, 1258, 661, 669, пер. 2-й Хвойный, 2-А, 3.

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