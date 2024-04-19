Часть севастопольских абонентов 19 апреля останутся без света из-за неотложных ремонтных работ на сетях, информирует компания "Севастопольэнерго".

По данным предприятия, с 9 часов утра до полудня свет отключат в поселке Водоканал по улицам Илистая 1-9, 5-а, 6, 10, Лесная 2/9, 2-12, 2-г, 2-а, 2/2, 4-б, 8/2, 1-11, 1/1, Плотинная 4, 8, 10, 15-б, 5-15, Фонтанная 2-12, 1-13, кад. 288, Школьная 4, Новокузнецкая 24, Лазурная кад. 230, 1-е отд. Золотая балка, Междурядная 2-А-1, 2-28, 1-3, 25, 50, в переулках Гальченко 8 и Междурядном 2-14, 44, 7, 40-А, 32-36, 46-48, 52, 37-А, 45-А, 41-А, 55-А,43-45, 53, 5.

С 9:00 до 14 часов подачу электроэнергии приостановят для жителей Инкермана по улицам Новочеркасская 4-А, 6-12, 7-11, Ростовская 2-А, 2-24, 1-В, 1-15, Таганрогская 12-18, 7-9, 21-23, 27-29, Шубикова 2-12, 1-3, Менжинского 27-31, 35, Белокаменская 28.

С 9 часов утра до 15:00 отключение произойдет в границах садовых товариществ "Золотая Балка" и "Корабел", по бульвару Гидронафтов 60.

с 9:00 до 16:00 часов без света останутся улицы Багрия, 30-А,2-58,27-29, Брянская, 1-11