Часть Севастополя в среду останется без света

Часть Севастополя и пригород в среду останется без электричества из-за неотложных работ на сетях, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".

По данным предприятия, с 9 до 13 часов света не будет по улицам 5-ой Бастионной, Адмирала Октябрьского, Пожарова и на площади Восставших.

В период с 9.00 до 17.00 полуторачасовые отключения затронут жителей улиц Кавказской, Станюковича, Тамансккой, Танкистов, Драчука, Волжской, Оранжерейной, Цветочная, Цыгановке, Южной, Бориса Шейнина, Колодкина, Артиллеристов, Каспийской и в одноименном проезде.