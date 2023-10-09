Часть Симферопольского района на сутки останется без воды

В понедельник вечером в связи с аварийно – ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в ряде сел Симферопольского района. Об этом рассказали на предприятии "Вода Крыма".

По данным организации, с 23.00 09 октября до 23.00 (ориентировочно) 10 октября воду отключат в селах Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское и Приятное свидание (СНТ "Союз").

"Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 10 октября, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 11 октября. График подвоза питьевой воды на 10 октября будет размещен дополнительно", – говорится в сообщении.