Новости Крыма

Часть Симферополя на сутки останется без воды

Сегодня, 13:15Общество

3

В Симферополе из-за ремонтных работ на водоводах ряд улиц останется без воды. Об этом инфоимрует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

В связи с работами по переключению абонентов на новый водовод в районе улицы Киевской с 08:00 вторника до 08:00 (ориентировочно) среды будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Киевская (частично), ул. Степная, ул. Заречная, пер. Строительный, СТ "Дзержинец", с. Мирное (частично), с. Богдановка, ул. Железнодорожная, п. Давыдовка, п. Молодежное – 2, 3, 4, 5, пгт. ГРЭС, пгт. Аграрное, пгт. Комсомольское, с. Укромное, СНТ "Энергетик", ТРЦ "Ашан". Возможно понижено давление по адресам: ул. Киевская (частично), ул. Кечкеметская (частично), ул. Ростовская, ул. Никанорова, ул.Ларионова, ул.Ракетная, ул.Салгирная, ул.Ким, а также на прилегающих улицах и переулках.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх