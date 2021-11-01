Новости Крыма Часть Симферополя на сутки останется без воды В Симферополе из-за ремонтных работ на водоводах ряд улиц останется без воды. Об этом инфоимрует пресс-служба предприятия "Вода Крыма". В связи с работами по переключению абонентов на новый водовод в районе улицы Киевской с 08:00 вторника до 08:00 (ориентировочно) среды будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Киевская (частично), ул. Степная, ул. Заречная, пер. Строительный, СТ "Дзержинец", с. Мирное (частично), с. Богдановка, ул. Железнодорожная, п. Давыдовка, п. Молодежное – 2, 3, 4, 5, пгт. ГРЭС, пгт. Аграрное, пгт. Комсомольское, с. Укромное, СНТ "Энергетик", ТРЦ "Ашан". Возможно понижено давление по адресам: ул. Киевская (частично), ул. Кечкеметская (частично), ул. Ростовская, ул. Никанорова, ул.Ларионова, ул.Ракетная, ул.Салгирная, ул.Ким, а также на прилегающих улицах и переулках. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

