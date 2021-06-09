Часть Симферополя останется без воды: список адресов

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Некоторые районы Симферополя 9 и 10 июня останутся без водоснабжения, сообщили в ГУП РК "Вода Крыма". В связи с проведением 9 июня работ на сетях ГУП РК "Крымэнерго", которые связаны с отключением электричества на насосной станции в районе ул. Маршала Жукова, водоснабжение в данном микрорайоне ограничено с 6.00. Также с 8.00 в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на ул. Обская, 1, ограничено водоснабжение по следующим адресам: Сакский проезд, ул. Иртышская, ул. Обская, ул. Енисейская, ул. Маршала Василевского (частично), а также на прилегающих улицах и переулках

"Пневматика" и на улице Беспалова водоснабжение будет ограничено в нескольких районах с полуночи. Так, по информации предприятия, с 00.00 10 июня без воды останется весь микрорайон Пневматика, а также дома на следующих улицах: ул. Беспалова (частично), ул. Г. Родионова, Ялтинское шоссе, ул. Носенко, ул. Симферопольская, ул. Волошиновых, ул. Народная, ул., Чекистов, ул. Промышленная, ул. Водников, ул. Морская, ул. Лесная, ул. Лазурная, пер. Морской, пер. Водников, ул. Щаденко (частично), ул. Родниковая, ул. Б. Хохлова, ул. З. Рухадзе, ул. С. Тюленина, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. У. Громовой, а также на прилегающих улицах и переулках.