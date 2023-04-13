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Новости Крыма

Часть Симферополя с понедельника до среды останется без воды

13 апреля 2023, 13:32Новости

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В Симферополе по ряду улиц более суток не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".

По данным предприятия, отключение произойдет в 23 часа 17 апреля в микрорайоне Украинка, по улицам Альпинистов, Проводников, Москалева, Туристов, Западной, Строителей, Азовская, Локомотивной, Летчиков, Паровозной, Новаторов, Амурской, Ухтомского, в переулках Альпинистов, Туристов, Проводников.

Основной объем работ специалисты компании рассчитывают выполнить к вечеру 18 апреля, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6 часам утра 19 числа.

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