Часть Симферополя с понедельника до среды останется без воды

В Симферополе по ряду улиц более суток не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".

По данным предприятия, отключение произойдет в 23 часа 17 апреля в микрорайоне Украинка, по улицам Альпинистов, Проводников, Москалева, Туристов, Западной, Строителей, Азовская, Локомотивной, Летчиков, Паровозной, Новаторов, Амурской, Ухтомского, в переулках Альпинистов, Туристов, Проводников.

Основной объем работ специалисты компании рассчитывают выполнить к вечеру 18 апреля, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6 часам утра 19 числа.