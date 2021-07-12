Новости Крыма

Часть столицы Крыма останется без воды из-за переподключений: адреса

12 июля 2021, 15:00Общество

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Ряд улиц Симферополя в ближайшие дни будет ограничен в водоснабжении из-за переподключений на сетях. Об этом информируется в официальных соцсетях ГУП РК "Вода Крыма".

С 8 утра 12 июля до 18:00 13 июля водоснабжение будет ограничено по улицам Совхозной, Веры Роик, Симонова, Домбровского, Бородина и на всех прилегающих улицах и переулках, а также по всем литерам на Луговой, 6 и в ЖК "Клевер". С полуночи 13 июля без воды временно останутся улица Киевская от ДКП до Москольца, а также улицы Молодых подпольщиков, Свободная, Полевая, частично Толстого, Тренева и Февральская, Декабристов, Шполянская, Морозова, Дзержинского и прилегающие улицы и переулки.

15 июля с полуночи водоснабжение будет ограничено на улице Кечкеметской от переулка Трамвайного до улицы Арабатской, а также на переулке Трамвайном и улицах Молодых подпольщиков, Вилар, Стрелковой, Донской, частично – на улицах Общественной, Чонгарской, Куйбышева и переулке Бокуна. Без воды останутся и прилегающие улицы и переулки.

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