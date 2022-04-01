Чего ждать от крымской погоды в субботу

Погода на полуострове будет однородной, без резких перепадов и преимущественно без осадков. Об этом информирует региональный гидрометцентр.

"Днем воздух прогреется до 15-20 градусов тепла, ночью охладится до 3-8 градусов со знаком "плюс", на побережье до +11. Умеренный, в степных и предгорных районах сильный северо-восточный ветер немного нарушит комфортность весенней погоды", – говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +20…+22 градуса.