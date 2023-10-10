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Новости Крыма

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

10 октября 2023, 13:04Общество

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Во вторник в Крыму днем местами пройдут дожди, а в степных и предгорных районах ждут первые заморозки. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"В Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью без осадков, днем в отдельных районах пройдут дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +2…7, на побережье до +10, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до -2, днем +11…16, в горах +5…10. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с". – предупредили синоптики.

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