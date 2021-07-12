Новости Крыма

Чем опасны пары вейпа: исследования крымских ученых

12 июля 2021, 15:02Общество

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Пары электронных сигарет разрушают легочную ткань, выяснили ученые КФУ им. Вернадского. Об этом проинформировали в пресс-службе вуза. Для изучения влияния паров от вейпа исследователи провели эксперимент на тридцати белых крысах-самцах. Они были разделены на три группы: группа А была контрольной, группа В подвергалась воздействию паров безникотиновой курительной смеси, а группа С получала аналогичные смеси, только с высоким содержанием никотина – 6 мг/мл.

"Через 40 дней в органах дыхания крыс возникли биохимические изменения – повреждения структурных белков в ткани легких. Это связано с повышением активности фагоцитарных клеток, выделяемых ими элатазы (группа ферментов, способных расщеплять белок – ред.) трипсиноподобных протеиназ и снижением активности белков-ингибиторов (группа белков, способных образовывать обратимые соединения – ред.) ", – сообщил доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ Леонид Алиев.

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