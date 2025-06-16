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Новости Крыма

Чем полезен реестр гостевых домов – мнение эксперта

16 июня 2025, 10:54Новости

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Единый реестр средств размещений позволит повысить безопасность туристов, вывести рынок аренды из тени и создать прозрачные условия для владельцев жилья. Об этом РИА Новости Крым сообщает эксперт в области туризма Людмила Бабий.

По ее мнению, туристы, бронируя гостевые дома, смогут быть уверены, что объект соответствует базовым требованиям, в том числе нормам противопожарной и общей безопасности. Это особенно важно, учитывая актуальность темы безопасности в современном обществе.

"Сегодня, снимая гостевой дом, вы можете не понимать, соответствует ли он хотя бы элементарным нормам безопасности. А безопасность – наше все. Это не только связано с тем, что у вас через стенку не будет буйного соседа, это еще и безопасность, связанная с противопожарными требованиями и прочее, принятое законом", – подчеркивает эксперт.

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