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Новости Крыма

Чему посвятили новый дневник севастопольского школьника

28 августа 2023, 21:27Общество

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Севастопольская ТЭС и Бельбекский водозабор как символы борьбы с украинской энергетической и водной блокадой, восьмой участок федеральной трассы "Таврида" и другие знаковые достижения, которыми город может гордиться спустя 10 лет после Крымской весны, станут главной темой "дневника севастопольского школьника. В этом году его издадут тиражом более чем 55 тысяч. Об этом РИА Новости Крым проинформировала соавтор проекта, сенатор РФ Екатерина Алтабаева.

Дневник севастопольского школьника на учебный год 2023-2024 приурочен к 10-летию Крымской весны, которое отметят в феврале. При этом основная тема – это именно "итоги развития Севастополя за годы, которые прошли с момента его возвращения в состав России", сказала Алтабаева.

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