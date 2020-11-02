Севастопольский депутат, председатель постоянного комитета ЗакСобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов заявил, что через пять лет в Севастополе наступит транспортный коллапс. Чтобы избежать этого, в городе нужно построить систему перехватывающих парковок и реализовать проект "Гераклейской рокады". Объездная дорога, соединяющая разные районы города без заезда в исторический центр, называемая "Гераклейской рокадой", обсуждается в Севастополе уже давно, однако к ее строительству пока так и не приступили.

"Существует одно правило, которое говорит о том, что пробку нельзя исключить, ее можно только переместить. Действительно, мы расширили дорогу на мосту через Карантинную балку, и пробка с этого места переместилась на площадь 50-летия СССР, дальше она будет перемещаться к Студгородку. Но если мы не решим эту проблему, то через пять лет город остановится вообще, превратится в сплошную пробку", – сообщил Горелов на заседании Законодательного собрания города.