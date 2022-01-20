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Через крымские транспортные объекты за год прошел 21 миллион пассажиров

20 января 2022, 16:08Туризм в Крыму

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За 2021 год через объекты транспортной инфраструктуры полуострова, включая Крымский мост, аэропорт Симферополь и вокзалы, прошли 21,2 миллиона пассажиров. Об этом информирует пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

"В целом, через объекты транспорта проследовали 21 200 000 пассажиров, что практически в 10 раз превышает постоянное население Крыма и Севастополя – 2 400 000 человек. По Крымскому мостовому переходу проследовало 2 600 000 транспортных средств", – сказано в сообщении транспортных полицейских.

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