Через крымские транспортные объекты за год прошел 21 миллион пассажиров

За 2021 год через объекты транспортной инфраструктуры полуострова, включая Крымский мост, аэропорт Симферополь и вокзалы, прошли 21,2 миллиона пассажиров. Об этом информирует пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

"В целом, через объекты транспорта проследовали 21 200 000 пассажиров, что практически в 10 раз превышает постоянное население Крыма и Севастополя – 2 400 000 человек. По Крымскому мостовому переходу проследовало 2 600 000 транспортных средств", – сказано в сообщении транспортных полицейских.