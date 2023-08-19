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Новости Крыма

Чернышенко: более 3 млн детей занимаются в спортшколах и секциях

19 августа 2023, 13:31Общество

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Вице-премьер доложил Президенту о результатах работы правительства по гармонизации законодательства в сфере физической культуры, спорта и образования, и отметил, что сегодня действует 5 005 организаций, где занимаются 3 млн 200 тысяч спортсменов, работают более 96 000 тренеров.

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве о физкультуре, спорте и образовании, тренеры получают статус педагогического работника с соответствующими социальными гарантиями: рост заработной платы, увеличение продолжительности ежегодного отпуска и упрощение процедуры аттестации.

Кстати, для поддержки наставников, повышение престижа их работы, министр спорта Крыма Ольга Торубарова еще в марте инициировала региональный проект "Мой тренер". В нем участвуют тренеры, тренеры-преподаватели государственных учреждений, подведомственных Министерству спорта Республики Крым, муниципальных учреждений, федераций по видам спорта. Определение победителей происходит путем голосования отметками "нравится" в социальной сети ВКонтакте.

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