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Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму

Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму

24 ноября 2020, 13:58Происшествия в Крыму

На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом проинформировали пресс-служба МВД по Республике Крым.

Авария произошла во вторник в районе Ангарского перевала. "По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с троллейбусом, поднимающимся к перевалу. В результате ДТП погибли четыре человека (мужчины), находившиеся в легковом автомобиле", – сказано в сообщении. По факту ДТП проводится проверка. В свою очередь, в ГУП РК "Крымтроллейбус" сообщили, что в общественном транспорте никто не пострадал.

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