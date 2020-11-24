Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму

На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом проинформировали пресс-служба МВД по Республике Крым.

Авария произошла во вторник в районе Ангарского перевала. "По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с троллейбусом, поднимающимся к перевалу. В результате ДТП погибли четыре человека (мужчины), находившиеся в легковом автомобиле", – сказано в сообщении. По факту ДТП проводится проверка. В свою очередь, в ГУП РК "Крымтроллейбус" сообщили, что в общественном транспорте никто не пострадал.