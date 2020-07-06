Новости Крыма

Четыре человека утонули в Крыму в воскресенье – МЧС

Четыре человека утонули в Крыму в воскресенье – МЧС

06 июля 2020, 10:48Новости

В Республике Крым за последние сутки 4 человека погибли в воде. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС Республики Крым. Три случая произошли на морских пляжах. Около девяти утра спасатели обнаружили в Алуште на пляже "Островок" под причалом тело мужчины, возрастом около 50-60 лет. Неизвестного погибшего вытащили на берег, его личность сейчас устанавливают правоохранители.

Около восьми вечера спасательные службы получили сообщение о происшествии в поселке Николаевка. На пляже "Савито" в воде работающие на месте спасатели обнаружили и вытащили на берег тело – человек был уже мертв.

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