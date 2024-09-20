Четыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе

Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Симферополе. Предварительной причиной возгорания стало курение. Об этом рассказали в республиканском Главке МЧС России.

Утром в пятницу в крымской столице вспыхнул пожар в трехэтажном доме по улице Тургенева. Из горящих помещений были эвакуированы 32 жильца.

"В Симферополе огнеборцы спасли из задымленного помещения 10 человек, в том числе четыре ребенка. Предварительная причина пожара – курение в постели", – сказано в сообщении.