Чиновники будут получать в два раза больше

17 октября, Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому чиновники, пребывающие в командировке на новоприсоединенных территориях, будут получать двойное денежное вознаграждение. С официальной публикацией указа, можете ознакомиться здесь .

В соответствии с этим документом, помимо повышенной зарплаты предусмотрено еще две выплаты: суточные в размере 8480 рублей и, самое интересное, безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками. То есть, пить коньяк и ужинать в ресторанах можно будет записать в графу "дополнительные расходы".

Вот так и получается, пока простые люди идут в военкомат и отправляются на спецоперацию освобождать новые территории, оставляя своих родных дома на едине с кредитами и ипотеками, чиновники с радостью едут на эти же освобожденные территории ради пиара и двойного заработка.