Чиновники из Алушты пойдут под суд за мелкое взяточничество

Уголовное дело против двух сотрудников из муниципального контроля администрации Алушты направлено в суд. Чиновники обвиняются в мошенничестве и мелком взяточничестве, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Следователи выяснили, что в марте 2021 года два сотрудника администрации, которые должны были составлять админпротоколы, договорились с одним из городских предпринимателей о том, что закроют глаза на его нарушения. За это чиновников отблагодарили шестью тысячами рублей. Позже один из обвиняемых получил за аналогичную "невнимательность" еще одну взятку от другого предпринимателя – три тысячи рублей.

Еще 40 тысяч рублей предприимчивые чиновники потребовали от женщины за порубочный билет. При этом умолчали о том, что выдача этих документов в принципе не входит в их компетенцию.