Чиновников Евпатории уличили в подлоге при выделении жилья сироте

Уголовное дело возбуждено по факту служебного подлога должностными лицами администрации Евпатории при предоставлении жилья девушке-сироте. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму. Следствием установлено, что в мае 2019 года евпаторийские чиновники внесли ложные данные в заключение о проверке однокомнатных благоустроенных квартир, предназначающихся для детей-сирот.

В Крыму девушку-сироту хотели поселить в аварийную квартиру "Сведения касались того, что квартира в доме по улице Героев Десантников поселка Новоозерное соответствует условиям контракта. Это повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов девушки из числа детей-сирот, которой 20 февраля текущего года на основании договора найма жилого помещения администрацией города было передано данное жилое помещение ненадлежащего качества и не соответствующее необходимым требованиям", – уточнили в ведомстве.