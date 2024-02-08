Число многодетных семей в Крыму за 10 лет выросло вдвое

С момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось. Об этом рассказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной Году семьи в РФ.

Браки и рождения

"Число многодетных семей растет и за 10 лет российского Крыма выросло в два раза. Только в прошлом году родилось 4348 детей", – рассказала Романовская.

По ее словам, всего в Крыму зарегистрированы 500 тысяч семей, в которых проживает почти 1,66 млн человек. В это число входят и многодетные семьи. А еще – студенческие.