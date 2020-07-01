ЧП на воде в Крыму: один утонул, двое в реанимации

За прошедшие выходные в Крыму в результате чрезвычайных происшествий на воде один человек утонул, еще двоих удалось спасти. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС республики. По данным ведомства, 26-летний крымчанин утонул в ставке в селе Проточное Красногвардейского района. ЧП произошло вечером в пятницу, но тело погибшего спасатели обнаружили только утром в воскресенье в 30 метрах от берега.

Еще два человека едва не утонули в Черноморском районе. Так, в воскресенье в селе Межводное 14-летний подросток при купании на матрасе упал в воду и начал тонуть. До приезда медиков и сотрудников "Крым-Спас" спасатели пляжа вытащили подростка на берег и оказали первую помощь. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Черноморской центральной районной больницы.