ЧП в Феодосии: пострадали две женщины

В Феодосии две женщины получили травмы в результате происшествия возле многоквартирного дома на ул. Земская, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом рассказали в крымском управлении СК РФ.

"Предварительно установлено, что сегодня в вечернее время в результате происшествия был поврежден припаркованный у многоэтажки мотоцикл, травмированы две местные жительницы. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи управления по расследованию особо важных дел. Сейчас устанавливается владелец транспортного средства и отрабатывается ряд версий произошедшего.