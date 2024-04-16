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Новости Крыма

ЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных

16 апреля 2024, 16:41Происшествия в Крыму

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В контактном зоопарке "Тропикпарк", расположенном в детском парке аттракционов в центре Евпатории, произошел пожар. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей. Подробнее о происшествии – в материале РИА Новости Крым.

"Речь идет о гибели более 150 животных, птиц и рептилий. Госкомветеринарии выполняет все необходимые действия по обращению собственника этих животных. После окончания всех мероприятий погибших животных отправят на кремацию. Животные, которых удалось спасти, проходят реабилитацию", – сообщил РИА Новости Крым председатель госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.

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