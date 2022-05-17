Новости Крыма

Что покажут в Крыму в "Ночь музеев"

17 мая 2022, 10:22Общество

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В субботу, 21 мая, в Крыму пройдет всероссийская акция "Ночь музеев". О том, какие мероприятия ждут крымчан и гостей полуострова, сообщили представители музеев республики в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.

Так, по словам директора Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Ларисы Ковальчук, программа "Ночи музеев" в доме-музее А.П. Чехова в Ялте продлится с 18 часов до 22 часов. В течение вечера гости Белой дачи увидят театрализованное действие, оригинальную иллюминацию сада и слайд-шоу из фотографий фонда. В рамках лектория под открытым небом гостям расскажут о жизни писателя.

Директор "Центрального музея Тавриды" Андрей Мальгин напомнил, что 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России, и мероприятия, в том числе в рамках "Ночи музеев", будут связаны с этой темой.

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