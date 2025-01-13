Что происходит на перевалах в Крыму

На Ангарском и Грушевском перевалах сейчас идет небольшой снег, дорожные службы работают, движение осуществляется в штатном режиме. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.

"Ангарский и Грушевский перевалы на данный момент обслуживаются в штатном режиме. На Грушевском перевале сейчас идет снег, покрытие мокрое, обработанное. Ангарский перевал – также идет небольшой снег. Покрытие также обработанное. На обоих перевалах наблюдается отрицательная температура – 2 градуса" – сообщила Вальвакова.

По ее информации, всего на борьбу с непогодой были выведены 72 автомобиля спецтехники.