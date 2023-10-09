Что с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источников

Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 62%, учитывая подземные источники, воды полуострову должно хватить на год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.

"На сегодняшний день в водохранилищах естественного стока за сентябрь накоплено порядка 157 миллионов кубометров воды. Эти объемы уменьшились на 19 млн. То есть это порядка 62% объем наполнения от полного", – сказал Николенко.