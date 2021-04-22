Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, говоря о "жестком ответе на провокации" и недопустимости пересечения "красных линий", имел в виду как ситуацию в Донбассе, так и другие важные для России внешнеполитические аспекты. Такое мнение сообщил политолог Денис Батурин.

"Ситуация, которая складывается вокруг Юго-востока Украины, заставляла ожидать от послания президента некоего совершенно конкретного заявления по этому поводу. Но этого не состоялось. Президент заявил о национальной безопасности нашей страны и о том, что ответ будет ассиметричным, быстрым и жестким. И он заявил о тех красных линиях, которые мы не позволим пересекать, и которые мы будем определять сами. Эти два ключевых момента во многом дают ответ на вопрос, что президент имел в виду. Безусловно, ситуация в Донбассе Россию беспокоит, там присутствуют красные линии, о которых сказал президент. На мой взгляд, говоря о красных линиях, он сказал о Донбассе", – рассказал РИА Новости Крым эксперт.