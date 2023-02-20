Что скрыто за визитом Байдена в Киев?

Сегодня стало известно, что Президент США Джо Байден прибыл в Киев c официальным визитом. Ожидается, что в рамках визита Байден и Зеленский обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на фронте.

Однако, по информации из некоторых источников, Президент России Владимир Путин дал распоряжение усилить группировку войск на всех приграничных территориях России из-за опасений в связи с прибытием Байдена в Киев. Представители Кремля пока не комментируют эту информацию, но некоторые эксперты полагают, что это может свидетельствовать о нарастающей напряженности между Россией и НАТО.

"Скорее всего Владимир Путин увидел в приезде Байдена в Украину и Польшу знак того, что НАТО готовится вступить в войну с РФ, а президент Соединенных Штатов лично приехал проинспектировать подготовку", – заявил эксперт.

Между тем, Байден заявил, что его визит в Киев направлен на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на подтверждение американской поддержки украинскому народу в борьбе за демократию и свободу.

Тем не менее в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае и в Республике Крым собраны экстренные совещания при участии глав соответствующих регионов. Цель этих совещаний пока не разглашается, но скорее всего, темой для обсуждения будет террористическая угроза со стороны Украины.