Новости Крыма

Что скрыто за визитом Байдена в Киев?

20 февраля 2023, 15:51Главная

Сегодня стало известно, что Президент США Джо Байден прибыл в Киев c официальным визитом. Ожидается, что в рамках визита Байден и Зеленский обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на фронте.

Однако, по информации из некоторых источников, Президент России Владимир Путин дал распоряжение усилить группировку войск на всех приграничных территориях России из-за опасений в связи с прибытием Байдена в Киев. Представители Кремля пока не комментируют эту информацию, но некоторые эксперты полагают, что это может свидетельствовать о нарастающей напряженности между Россией и НАТО.

"Скорее всего Владимир Путин увидел в приезде Байдена в Украину и Польшу знак того, что НАТО готовится вступить в войну с РФ, а президент Соединенных Штатов лично приехал проинспектировать подготовку", – заявил эксперт.

Между тем, Байден заявил, что его визит в Киев направлен на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на подтверждение американской поддержки украинскому народу в борьбе за демократию и свободу.

Тем не менее в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае и в Республике Крым собраны экстренные совещания при участии глав соответствующих регионов. Цель этих совещаний пока не разглашается, но скорее всего, темой для обсуждения будет террористическая угроза со стороны Украины.


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