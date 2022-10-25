ЧВК "Вагнера" набирает зеков, больных на ВИЧ и гепатит для спецоперации

В нашем распоряжении появилась информация о том, что во время вербовки заключенных, представители ЧВК "Вагнера" перестали сильно перебирать кандидатами. Если раньше проводили хотя бы минимальный медицинский осмотр и собеседование, то сейчас в свои ряды принимают даже, больных на ВИЧ и гепатит.
Для маркировки инфицированных бойцов их заставляют одевать на руку красный браслет в случае наличия ВИЧ и белый браслет при гепатите.
В связи с этим, хотим обратиться к родственникам всех мобилизованных. По мере возможности сообщите своим близким, находящимся в рядах Вооружённых Сил РФ, о данном факте. Пусть они осмотрятся по сторонам и обратят внимание на наличие таких браслетов у сослуживцев. В случае выявления инфицированных ВИЧ или гепатитом ни в коем случае не пользоваться одной посудой, а в случае ранения не контактировать с их кровью.