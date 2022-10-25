ЧВК "Вагнера" набирает зеков, больных на ВИЧ и гепатит для спецоперации

В нашем распоряжении появилась информация о том, что во время вербовки заключенных, представители ЧВК "Вагнера" перестали сильно перебирать кандидатами. Если раньше проводили хотя бы минимальный медицинский осмотр и собеседование, то сейчас в свои ряды принимают даже, больных на ВИЧ и гепатит.

Для маркировки инфицированных бойцов их заставляют одевать на руку красный браслет в случае наличия ВИЧ и белый браслет при гепатите.