ЧВК Вагнера перестала вербовать российских заключенных на войну

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что частная военная компания перестала вербовать российских заключенных для участия в войне. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов. Слова Пригожина приводит его пресс-служба в своем Телеграмм-канале .

"Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", – заявил Пригожин. Он не назвал причину, почему ЧВК отказалась вербовать заключенных.

Можно усомнится в правдивости этих слов, поскольку ранее стало известно о том, что Российских заключенных заставляют вступать в ряды ЧВК Вагнера, угрожая новыми уголовными делами.

ЧВК Вагнера начала вербовать заключенных для участия в российском вторжении в Украину летом 2022 года. По оценкам властей США и Великобритании на декабрь-январь, ЧВК смогла завербовать 40 тысяч заключенных.

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова говорила в январе, что ЧВК Вагнера могла привлечь до 50 тысяч заключенных. Романова утверждала, что на фронте остались около 10 тысяч человек, а остальные погибли, получили ранения, пропали без вести, дезертировали или попали в плен.

В начале февраля Ольга Романова сообщила, что в российских колониях продолжают вербовать заключенных для участия в войне, но люди, которые вели набор, говорили, что представляют министерство обороны РФ, а не ЧВК Вагнера.