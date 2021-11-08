Цифры ужасают: Крым снова обновил максимум по COVID-19

На территории Республики Крым зарегистрирован еще 791 случай новой коронавирусной инфекции, это очередной антирекорд с начала пандемии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне – 783 случая COVID-19. Рост заболеваемости продолжается второй месяц.

Медицинский сотрудник заходит в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани – РИА Новости, 1920, 07.11.2021

"Всего с начала пандемии выявлено 102 835 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 746 человек, за весь период – 90 600", – сказано в сообщении ведомства.