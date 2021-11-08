Новости Крыма

Цифры ужасают: Крым снова обновил максимум по COVID-19

08 ноября 2021, 10:34Здоровье

1

На территории Республики Крым зарегистрирован еще 791 случай новой коронавирусной инфекции, это очередной антирекорд с начала пандемии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне – 783 случая COVID-19. Рост заболеваемости продолжается второй месяц.

Медицинский сотрудник заходит в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани – РИА Новости, 1920, 07.11.2021

"Всего с начала пандемии выявлено 102 835 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 746 человек, за весь период – 90 600", – сказано в сообщении ведомства.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх