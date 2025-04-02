Циклон принесет обложные дожди: прогноз погоды в Крыму на 2 апреля

В среду Средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер 2 апреля восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с, 3 апреля северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +11…+16 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15 градусов.