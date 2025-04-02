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Новости Крыма

Циклон принесет обложные дожди: прогноз погоды в Крыму на 2 апреля

02 апреля 2025, 11:00Общество

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В среду Средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер 2 апреля восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с, 3 апреля северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +11…+16 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15 градусов.

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