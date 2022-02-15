Новости Крыма

COVID-19 в Крыму заболели более тысячи человек

15 февраля 2022, 11:23Общество

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На территории Республики Крым зарегистрировано 1103 новых случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба регионального минздрава.

"Всего выявлено 146 876 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 595 человек, за весь период – 130 637", – говорится в сообщении.

Госпитализировано 113 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 53 814 человек.

По данным минздрава, скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 4814 человек.

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