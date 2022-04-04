Новости Крыма

COVID в Севастополе: как изменилась ситуация за сутки

04 апреля 2022, 10:35Общество

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В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 88 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 44 меньше, чем накануне, рассказали в правительстве региона.

Умерли пятеро в возрасте от 43 до 96 лет. За сутки в стационары города госпитализированы девять человек, с выздоровлением выписаны 11 пациентов.

С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвержден у 82 128 человек. Выздоровели 78 900 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе ухудшилась в начале года. В последний день января власти ужесточили антиковидные меры. После достижения суточного максимума прироста зараженных – 1 290 человек – обстановка после 21 февраля вновь стала улучшаться и еще через неделю ковидные ограничения в Севастополе ослабили, сократив часы работы пунктов вакцинации. 7 марта разрешили без ограничений проводить культурные и спортивные мероприятия, а 22 марта отменили практически все ковидные запреты для общественных мест, за исключением масочного режима.

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