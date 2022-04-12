COVID в Севастополе: сводка за сутки

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 39 новых случаев заболевания COVID-19, рассказали в правительстве региона. Это на 37 меньше, чем накануне.

За сутки в стационары города госпитализирован 21 человек, с выздоровлением выписаны 26 пациентов. Умерли двое в возрасте 53 и 77 лет.

С начала пандемии в регионе заболели 82 615 человек. Выздоровели 79 730 пациентов. Ситуация с COVID-19 в Севастополе усугубилась в начале 2022 года, и в последний день января власти ужесточили антиковидные меры. К концу февраля обстановка вновь стала улучшаться, и ограничения постепенно стали ослаблять. 22 марта отменили почти все ковидные запреты, за исключением масочного режима. Ситуация продолжает оставаться нестабильной.