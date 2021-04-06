Новости Крыма

Цвет и возраст: в Крыму хотят ужесточить требования к такси

06 апреля 2021, 10:30Общество

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В Крыму готовят изменения в законодательство, касающееся работы такси. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил Андрей Козарь, председатель крымского профсоюза "Таксист", член Общественного совета при Министерстве транспорта, член Общественной палаты РК.

Председатель крымского профсоюза таксистов, член Общественного совета при Министерстве транспорта, член ОП РК Андрей Козарь Download "Планируется ограничить "возраст" используемых автомобилей до семи лет, выбрать единый цвет транспорта, а также ужесточить требования к экологичности, классу и комфорту авто. Но самый больной вопрос для многих таксистов – замена стандартных белых номеров на желтые. Существует соответствующий ГОСТ, который устанавливает требования к номерным знакам такси и транспортных средств для перевозки пассажиров не более восьми человек, осуществляющих перевозку на основании лицензии", – сообщил гость эфира.

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