Цветы и три блюда: крымчанка представит полуостров на конкурсе красоты

Самая титулованная крымская красавица Анастасия Божкова представит полуостров на всероссийском конкурсе красоты, финал которого состоится в Ростове-на-Дону. Об этом крымчанка сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму". Она объяснила, что конкурс "Миссис International-Россия" будет иметь необычную идею.

"Этот конкурс создан для популяризации семейных ценностей и материнства. Также проект призван показать оценить многообразие многонациональной культуры России и роль женщин в ней. Преимущественно, там будут выступать женщины замужем и те, у кого есть дети", – сообщила подробности Божкова. По ее словам, приглашение на этот конкурс крымчанке прислали еще год назад.